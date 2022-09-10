Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко подтвердил, что его ученица Софья Шифрина будет представлять Израиль

Евгений Плющенко подтвердил, что его ученица Софья Шифрина будет представлять Израиль
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что российская фигуристка Софья Шифрина, которая занимается в академии «Ангелы Плющенко», будет выступать за Израиль.

«Да, Софья будет выступать за сборную Израиля, всё верно», – приводит слова Евгения Плющенко Metaratings.

В академию «Ангелы Плющенко» фигуристка перешла от тренера Светланы Пановой. На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/2021 13-летняя Софья Шифрина заняла 11-е место.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

Новость по теме
Ученица Плющенко будет представлять Израиль

Видео: Новая произвольная программа Елизаветы Туктамышевой

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022