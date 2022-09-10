Евгений Плющенко подтвердил, что его ученица Софья Шифрина будет представлять Израиль

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что российская фигуристка Софья Шифрина, которая занимается в академии «Ангелы Плющенко», будет выступать за Израиль.

«Да, Софья будет выступать за сборную Израиля, всё верно», – приводит слова Евгения Плющенко Metaratings.

В академию «Ангелы Плющенко» фигуристка перешла от тренера Светланы Пановой. На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/2021 13-летняя Софья Шифрина заняла 11-е место.



39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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