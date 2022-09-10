Украинские танцоры Пинчук и Погорелов завоевали бронзу этапа юниорского Гран-при в Риге

Третий этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Риге (Латвия) завершился розыгрышем наград в танцах на льду. Победу благодаря успешному выступлению в произвольном танце одержали немецкие фигуристы Дарья Гримм и Михаил Савицкий. Вторыми стали лидировавшие после ритм-танца канадцы Сандрин Готье и Кентен Тирен. Бронзовые медали завоевали украинские танцоры Мария Пинчук и Никита Погорелов.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 3-й этап. Рига, Латвия
Танцы на льду
1. Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) – 161,42.
2. Сандрин Готье/Кентен Тирен (Канада) – 156,92.
3. Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина) – 150,28.
4. Ванесса Фам/Джонатан Роджерс (США) – 148,24.
5. Карла Мария Карл/Кай Хоферихтер (Германия) – 143,13.
6. Грейс Элизабет Вайник/Егор Баршак (Грузия) – 135,65.
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