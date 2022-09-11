Венгерские фигуристы недовольны натурализацией россиян

Фигуристы сборной Венгрии недовольны приглашением в национальную команду сменивших спортивное гражданство россиян, из-за которых они теряют место в составе, сообщает Valasz Online.

Так 14-летняя Вивьен Папп в своих социальных сетях пригрозила уходом из национальной команды в связи с приходом в венгерскую команду бывшей россиянки Полины Джуманиязовой.

«У меня были отличные результаты, но внезапно нашлась россиянка. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — написала Папп.

Родители Папп сообщили, что ей уже поступили предложения о переходе в сборные трёх других стран.

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с начала года поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.