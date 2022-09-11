«Весь мир переходит». Тарасова — об ученице Плющенко, которая будет представлять Израиль

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о переходе фигуристки Софьи Шифриной, которая занимается в академии «Ангелы Плющенко», в сборную Израиля.

«Я вообще по этому поводу ничего не думаю. Я не думаю про это, потому что это нормальный процесс. Весь мир переходит, и никто ни у кого ничего не спрашивает», — приводит слова Татьяны Тарасовой «Матч ТВ».

В академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко фигуристка перешла от тренера Светланы Пановой. На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/2021 13-летняя Софья Шифрина заняла 11-е место.

Новость по теме Евгений Плющенко подтвердил, что его ученица Софья Шифрина будет представлять Израиль

Видео: Камила Валиева исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер.