Алёна Косторная опубликовала милые фотографии с собакой

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимках фигуристка запечатлена с собакой.
Фото: Из личного архива Алёны Косторной
Фото: Из личного архива Алёны Косторной
«Я немного сменила локацию. А чем вы сегодня занимались?» — подписала фотографии Алёна Косторная в своём телеграм-канале.
19-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. В начале сентября спортсменка успешно перенесла операцию на бедре, после которой ей потребуется около полугода на реабилитацию.
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