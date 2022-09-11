Источник: Загитова третий год подряд станет ведущей «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова будет ведущей телевизионного ледового шоу «Ледниковый период», сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Шоу вышло на финальную стадию подготовки, первые съёмки запланированы на октябрь текущего года.
20-летняя фигуристка уже два года ведёт «Ледниковый период». В 2020 году Загитова дебютировала на телевидении.
Имя соведущего спортсменки пока неизвестно. В предыдущем сезоне программы Загитова работала с четырёхкратным чемпионом мира Алексеем Ягудиным.
Алина Загитова выигрывала чемпионат Европы (2018) и чемпионат мира (2019). Помимо золота в одиночном катании, фигуристка брала на Олимпийских играх и серебряную награду в командном соревновании.
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