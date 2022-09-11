Загитова рассказала, на кого ей сложнее учиться: на тренера или журналиста

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сравнила обучение на тренера и журналиста.
«Я сейчас учусь в РАНХиГС, этот университет не связан со спортом, там больше политики, журналистики, а в спортивный вуз я пошла получить знания и «корочку» для того, чтобы я могла тренировать детей, чтобы понять, что я на это способна. Там у меня заочное обучение, а в РАНХиГС — очное, поэтому я могу их совмещать. Конечно, тяжело, но что делать. Конечно, в РАНХиГС тяжелее. Там узнаешь что-то новое, а в спортивной сфере уже многое знаешь. Мне нравится познавать всё новое», — приводит слова Загитовой ТАСС.
Загитова является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года. Спортсменка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Фигуристке 20 лет.
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