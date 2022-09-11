Татьяна Тарасова сказала, что примет участие в проекте «Ледниковый период»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что примет участие в проекте «Ледниковый период».
«Да, Илья Авербух меня пригласил. Я надеюсь, что зрители смогут меня увидеть», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Ранее сообщалось, что проект вышел на финальную стадию подготовки, первые съёмки запланированы на октябрь текущего года.
Тарасова с 1967 года занимается тренерской деятельностью и ставит программы фигуристам. Её ученики завоевали восемь золотых олимпийских медалей. В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Воспитанниками тренера являются такие знаменитые фигуристы, как Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин, Илья Кулик.
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