Строители академии «Ангелы Плющенко» украли электрощит, который принадлежал Москве
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Строители академии «Ангелы Плющенко» украли вводно-распределительный электрощит, который принадлежал Москве.
Щит был установлен ещё шесть лет назад и предназначался для ярмарки на Востряковском шоссе. Однако после ярмарки электрощит оказался никому не нужен. Два года назад, во время строительства академии «Ангелы Плющенко», представители академии обратились в муниципальные органы с просьбой подключиться к щитку, но, к сожалению, получили отказ. Через некоторое время представители снова обратились в органы с просьбой разобрать вводно-распределительный электрощит.
В августе строители академии сами демонтировали электрощит и перенесли его в строящееся здание академии. Город обратился в полицию по поводу этого инцидента.
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