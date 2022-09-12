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«Прогулялись на заливе». Елизавета Туктамышева показала фотографии на фоне заката

«Прогулялись на заливе». Елизавета Туктамышева показала фотографии на фоне заката
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимки, сделанные на закате.

«Прогулялись сегодня на заливе», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты. В числе участниц была и Туктамышева, представившая новые короткую и произвольные программы.

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение было принято на фоне соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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