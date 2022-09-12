Аделина Сотникова отреагировала на решение 19 российских фигуристов сменить гражданство

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). В декабре ФФККР рассмотрит семь заявок от спортсменов на переход в сборные других стран, имена спортсменов не разглашаются.

«Давайте по-другому поставим вопрос. Вы проработали 20 лет. Что вы будете делать? Продолжать работать. Либо искать другую специальность, которая вам интересна. А спорт — это как наркотик, в хорошем смысле этого слова. Мы начинаем и не можем остановиться. А что будет делать человек, когда его мечта разрушилась на ровном месте? Он будет искать возможность сделать всё для того, чтобы продолжать выступать, потому что мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир, а не поработал 10 лет и всё бросил.

Если хочешь, найдёшь возможность, всё сделаешь для того, чтобы выступить там, где ты хочешь выступить. Поэтому я никого не осуждаю, всех можно понять, все мы люди. Нужно быть более дружелюбными друг к другу», — приводит слова Сотниковой ТАСС.

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