Василевский и Лавренчук рассказали, как фигуристка Зинина перешла к ним от Плющенко

Тренеры по фигурному катанию Алексей Василевский и Юлия Лавренчук рассказали, как к ним перешла Анастасия Зинина, занимавшаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
«Мы были на тренировке, проводили ОФП, позвонила её мама, представилась, спросила, могут ли они прийти на просмотр. Но я сказал, что не могу это решать, потому что они должны сначала с Евгением Викторовичем всё это решить. Они сказали, что всё решили, они свободны», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Минут через двадцать она уже была на катке (улыбается)», — добавила Лавренчук.
Алексей: они посмотрели на нас, мы посмотрели на неё, договорились о каком-то испытательном сроке, чтобы решить, можем ли мы работать вместе.
Юлия: Настя была немного травмирована, но она была в процессе восстановления. Мы тренировались, ничего не прекращали. Потом у неё была ещё одна мелкая травма. Она немножко приболела, вышла на лёд, упала с тулупа на бедро и, так как она достаточно худенькая девочка, костлявая, у неё была достаточно серьёзная гематома на бедре. Мы до прокатов пытались всё это залечить как-то. Но к прокатам оно не прошло, поэтому, по сути, даже не было подготовки к прокатам.
На самом деле мы только сейчас начали готовиться, ещё даже не в полную силу. Но, по крайней мере, мы уже можем входить в четверные и не думать о том, что она где-то там ещё что-нибудь себе ударит и это опять вернётся.
Психологические проблемы из-за ухода от Плющенко? Мне кажется, ей некогда было об этом думать, потому что у неё была какая-то своя цель. Мы просто пытались быстрее найти общий язык.
Алексей: Понять, где можно немножко надавить, а где нет, посмотреть, умеет она самостоятельно работать, или не умеет. У нас тренировки идут практически блоком. Времени на то, чтобы о чём-то подумать, особенно нет. По окончании дня она уже такая уставшая, что таких вопросов не встаёт. Пока наша совместная работа продвигается нормально.
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