Василевский: Рубцова и Зинина решили порадовать новыми прыжками в конце недели

Тренеры по фигурному катанию Алексей Василевский и Юлия Лавренчук рассказали о работе с фигуристками Любовью Рубцовой и Анастасией Зининой.

«Зинина девочка трудолюбивая? Да», — сказала Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Да, на сто процентов», — добавил Василевский.

Юлия: она человек, который знает, почему и зачем она сюда ходит, какие у неё цели. С ней не нужно разговаривать об этом.

Алексей: эти два месяца мы не перестаём узнавать друг друга, появляются какие-то новые элементы. Сегодня она очень хороший новый элемент добавила, который даже сама от себя не ожидала. Мы тоже не ожидали.

Юлия: ну, как не ожидали, мы работали над ним (смеётся). И сегодня он получился. Какой элемент? Я считаю, что пока человек не прыгнет этот элемент на соревнованиях, можно выставлять всё что угодно. А вот когда ты прыгнешь этот элемент на старте, то можно считать, что ты его умеешь делать.

Алексей: четверной риттбергер на первенстве Москвы? Сегодня она уже другой многооборотный прыжок показала. Решили они с Настей нас порадовать в конце недели, когда уже вроде бы должны загаснуть. А сегодня что одна психанула, что другая. Было приятно.

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