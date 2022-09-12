Тренер Василевский рассказал, как произошёл переход Рубцовой от Тутберидзе в его группу

Тренер по фигурному катанию Алексей Василевский рассказал, как фигуристка Любовь Рубцова перешла в его группу. Ранее она занималась у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Они хотели поменять тренера, обратились к нам. Я сразу позвонил Сергею Дудакову, мы поговорили. Я сначала спросил у него, как он это видит, почему это случилось. Он спросил, не сам ли я проявил инициативу, чтоб Люба перешла к нам. Он меня хорошо знает, но должен был спросить. Я сказал, что, конечно же, нет, мы такими делами не занимаемся. Он сказал, что тогда вопросов нет, возражений не имеется.
Переговоры? Это не все делают, но между тренерами существует порядочное отношение к коллегам. Есть люди, которые, наоборот, обзванивают спортсменов и приглашают их к себе на своих условиях», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Виктория Синицина купается в джакузи:
- 12 сентября 2022
-
12:44
-
12:14
-
11:44
-
11:14
-
10:44
-
10:14
-
09:32
-
09:19
- 11 сентября 2022
-
19:43
-
19:03
-
18:45
-
17:45
-
17:40
-
16:41
-
16:18
-
13:48
-
00:27
- 10 сентября 2022
-
23:23
-
23:01
-
21:00
-
19:42
-
19:24
-
18:28
-
15:39
-
15:14
-
13:40
-
13:27
-
12:53
-
11:30
-
10:51
- 9 сентября 2022
-
21:47
-
21:11
-
20:34
-
18:36
-
18:28