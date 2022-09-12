Тренер Василевский рассказал, как произошёл переход Рубцовой от Тутберидзе в его группу

Тренер по фигурному катанию Алексей Василевский рассказал, как фигуристка Любовь Рубцова перешла в его группу. Ранее она занималась у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Они хотели поменять тренера, обратились к нам. Я сразу позвонил Сергею Дудакову, мы поговорили. Я сначала спросил у него, как он это видит, почему это случилось. Он спросил, не сам ли я проявил инициативу, чтоб Люба перешла к нам. Он меня хорошо знает, но должен был спросить. Я сказал, что, конечно же, нет, мы такими делами не занимаемся. Он сказал, что тогда вопросов нет, возражений не имеется.

Переговоры? Это не все делают, но между тренерами существует порядочное отношение к коллегам. Есть люди, которые, наоборот, обзванивают спортсменов и приглашают их к себе на своих условиях», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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