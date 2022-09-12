Василевский: мы все были в шоке от перехода Ширяевой в сборную Канады

Тренеры по фигурному катанию Алексей Василевский и Юлия Лавренчук рассказали, как восприняли решение фигуристки Ульяны Ширяевой перейти в сборную Канады.

«Они по семейным обстоятельствам вынуждены были переехать, из-за работы папы. Другого выбора не было. Там она уже начала кататься в группе, где много иностранцев. Мы сейчас мало поддерживаем контакт, потому что у нас много работы, у них тоже много забот», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Неожиданно? Конечно», — добавила Лавренчук.

Алексей: мы все были в шоке.

Юлия: нас поставили в принципе перед фактом. В середине тренировки пришла мама, забрала ребёнка, сообщив мне, что они уезжают в Канаду. Все расстроились: и мы, и Ульяна. У нас были хорошие отношения, нормальная работа шла, нормальный процесс. Когда тебя вырывают из этого процесса, конечно, тяжело.

Алексей: потом смена страны, конечно, это стресс для неё.

Виктория Синицина купается в джакузи: