Лавренчук: кроме Валиевой, соблюсти баланс в фигурном катании, по-моему, никому не удаётся
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Тренеры по фигурному катанию Юлия Лавренчук и Алексей Василевский выделили Камилу Валиеву среди российских фигуристок.
«Фигурное катание больше про прыжки или про искусство? Наверное, в России больше про прыжки», — сказала Юлия Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Но баланс должен быть всегда. Ярко выраженный перекос в сторону прыжков или катания приводит к дисбалансу и, естественно, тогда программа оценивается совсем по-другому», — ответил Василевский.
Юлия: Пока что, кроме Валиевой, соблюсти баланс, по-моему, никому не удаётся.
Алексей: У Валиевой всё до точечки, до ноточки, до взгляда отработано — это классно.
Юлия: Конечно, все к этому стремятся. Но не всем пока это удаётся.
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