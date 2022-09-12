Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лавренчук: кроме Валиевой, соблюсти баланс в фигурном катании, по-моему, никому не удаётся

Лавренчук: кроме Валиевой, соблюсти баланс в фигурном катании, по-моему, никому не удаётся
Комментарии

Тренеры по фигурному катанию Юлия Лавренчук и Алексей Василевский выделили Камилу Валиеву среди российских фигуристок.

«Фигурное катание больше про прыжки или про искусство? Наверное, в России больше про прыжки», — сказала Юлия Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Но баланс должен быть всегда. Ярко выраженный перекос в сторону прыжков или катания приводит к дисбалансу и, естественно, тогда программа оценивается совсем по-другому», — ответил Василевский.

Юлия: Пока что, кроме Валиевой, соблюсти баланс, по-моему, никому не удаётся.

Алексей: У Валиевой всё до точечки, до ноточки, до взгляда отработано — это классно.

Юлия: Конечно, все к этому стремятся. Но не всем пока это удаётся.

К кому уходят и от Тутберидзе, и от Плющенко? Взяли интервью у этих тренеров К кому уходят и от Тутберидзе, и от Плющенко? Взяли интервью у этих тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022