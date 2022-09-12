Лавренчук: кроме Валиевой, соблюсти баланс в фигурном катании, по-моему, никому не удаётся

Тренеры по фигурному катанию Юлия Лавренчук и Алексей Василевский выделили Камилу Валиеву среди российских фигуристок.

«Фигурное катание больше про прыжки или про искусство? Наверное, в России больше про прыжки», — сказала Юлия Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



«Но баланс должен быть всегда. Ярко выраженный перекос в сторону прыжков или катания приводит к дисбалансу и, естественно, тогда программа оценивается совсем по-другому», — ответил Василевский.



Юлия: Пока что, кроме Валиевой, соблюсти баланс, по-моему, никому не удаётся.



Алексей: У Валиевой всё до точечки, до ноточки, до взгляда отработано — это классно.



Юлия: Конечно, все к этому стремятся. Но не всем пока это удаётся.