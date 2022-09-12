Лайшев — о Валиевой: 15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.
«15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у неё, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственность свалить.
И бах! Стали ещё винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто её послал на эти соревнования. И всё это, учитывая её уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной. И всё это начало отражаться и на других видах спорта. Конечно, нас боятся», — сказал Лайшев в интервью «Татар-информу».
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