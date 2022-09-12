Лайшев: Тутберидзе — гений своего дела. Три Олимпиады — три золота для России

Заслуженный тренер России Ренат Лайшев высказался о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе днём и ночью с девчонками, днём и ночью на льду, днём и ночью пашет. Она гений своего дела, я не побоюсь этого слова, потому что три Олимпиады – три золотые медали для нашей России. И я горжусь, что все эти три Олимпиады были связаны с её работой в школе «Самбо-70». Факт остаётся фактом: именно она раскрылась в системе «Самбо-70». И для этого были предоставлены ей все условия. И, наверное, совпали звёзды так, что вот мы оказались вместе и этот результат был с нами», — сказал Лайшев в интервью «Татар-информу».

Этери Тутберидзе работала с Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Алёной Косторной, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой.