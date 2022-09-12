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Лайшев предположил, почему дочь Тутберидзе тренируется в США, а не в России

Лайшев предположил, почему дочь Тутберидзе тренируется в США, а не в России
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Российский тренер Ренат Лайшев поделился мыслями о дочери Этери Тутберидзе и ответил на вопрос, почему она тренируется в США, а не в России.

«Сегодня нельзя загонять всех в одно дышло. Здесь должен быть выбор. И есть особенности определённые у её дочки. Не хочу говорить о слухе, но есть особенности, с которыми, возможно, в США тренироваться проще и, скажем так, гуманнее в отдельно взятых мероприятиях.

Что греха таить, хоть мы и взяли очень многое у западных стран относительно сострадания к такой категории людей, но в нас ещё сидит советское прошлое, когда мы как бы сторонились и стеснялись этих людей. Это было и по школе заметно и по взаимоотношениям между детьми. И иногда объяснял детям, что нельзя быть такими недобрыми. Надо перестраивать и голову, и мозги, и не только детям, но и взрослому населению», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

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