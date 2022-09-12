Лайшев: подсказал Загитовой улучшить качество речи, а на меня набросились её поклонники

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, как посоветовал фигуристке Алине Загитовой улучшить речь и получил отрицательные комментарии от её поклонников.

«Я подсказал Загитовой улучшить качество речи. Она улучшает, а на меня набросились её поклонники, не понимая, что я директор общеобразовательной и спортивной школы. И я имею право своей ученице подсказать, над чем она должна была поработать.



И именно с этой точки зрения привёл пример Жени Медведевой, как у неё сложена речь, как она изъясняется. И это только в пользу для Загитовой, чтобы она улучшала свою позицию жизненную. А на меня там обрушились, что я такой негодяй, такой нехороший. Как это, поправляет нашу Загитову! Она не ваша, а наша!» — цитирует Лайшева «Татар-информ».