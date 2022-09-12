Траньков выкинул коньки, в которых выиграл два золота на домашней Олимпиаде

Российский фигурист Максим Траньков, выступающий в парном катании с Татьяной Волосожар выкинул коньки, в которых выиграл два золота на Олимпиаде в 2014 году. Об этом рассказал директор музея фигурного катания на базе в Новогорске Андрей Уваров.



«Максим Траньков сказал: «Зачем мне олимпийские коньки? Я их выкинул». У меня здесь лежат его коньки, но они не олимпийские. Они с Татьяной Волосожар и костюмы свои отдали. А по поводу выкинутых коньков — просто спортсмен выступил и отправляется готовиться к следующим соревнованиям», — сказал Уваров в интервью Sport24.



На Олимпийских играх — 2014 в Сочи Траньков завоевал золотую медаль в паре с с Татьяной Волосожар и в командных соревнованиях. Сейчас Максим Траньков занимается тренерской работой.