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Рудковская отреагировала на обвинения в краже строителями академии Плющенко электрощита

Рудковская отреагировала на обвинения в краже строителями академии Плющенко электрощита
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, а ныне тренера Евгения Плющенко, отреагировала на информацию телеграм-канала Baza, согласно которой строители академии «Ангелы Плющенко» без договорённостей демонтировали городской электрощит и перенесли его в строящееся здание.

По информации Baza, городской муниципалитет обратился по данному инциденту в полицию.

«Я понимаю, что тема с электричеством сейчас как никогда актуальна, но вот очередной Fake News. Я прикрепляла передаточный акт строителями арены «Ангелов Плющенко» электрического щита городу! Откуда вы весь этот бред берёте?» — написала Рудковская в своём телеграм-канале, прикрепив имеющуюся документацию.

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