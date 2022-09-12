«И в 42 годика возможна художественная гимнастика». Ягудин жёстко упал, обучая дочь

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в социальных сетях забавное видео. На нём он учит свою дочь Мишель элементу из художественной гимнастики.

Фигуриста не устроила техника исполнения дочери. «Ты неправильно делаешь, да вот так, смотри, я учился», — сказал Ягудин. Первая попытка в исполнении отца семейства завершилась жёстким падением, после чего Ягудин встал и успешно выполнил упражнение. «Всё, я ухожу из большой художественной гимнастики», — добавил фигурист.

«Художественная гимнастика возможна и в 42 годика. Нет предела совершенству», — подписал видео Ягудин.

42-летний Ягудин также является чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию.