«И в 42 годика возможна художественная гимнастика». Ягудин жёстко упал, обучая дочь

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в социальных сетях забавное видео. На нём он учит свою дочь Мишель элементу из художественной гимнастики.
Фигуриста не устроила техника исполнения дочери. «Ты неправильно делаешь, да вот так, смотри, я учился», — сказал Ягудин. Первая попытка в исполнении отца семейства завершилась жёстким падением, после чего Ягудин встал и успешно выполнил упражнение. «Всё, я ухожу из большой художественной гимнастики», — добавил фигурист.
«Художественная гимнастика возможна и в 42 годика. Нет предела совершенству», — подписал видео Ягудин.
42-летний Ягудин также является чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию.
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