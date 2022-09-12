Загитова: по окончании карьеры жизнь не менее интересная, чем когда я была спортсменкой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сравнила свою жизнь в период, когда она была спортсменкой, и после завершения карьеры.
«Скучаю ли по реальному спорту? Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда я была спортсменкой. Допускаю, что ещё вернусь в профессиональное фигурное катание? Кто знает… Как получится», — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».
Загитова является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года. Спортсменка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Фигуристке 20 лет. В 2020 году Загитова дебютировала на телевидении. Фигуристка уже два года ведёт «Ледниковый период».
Отметим, что Загитова не объявляла о завершении профессиональной карьеры.
- 12 сентября 2022
-
20:22
-
19:42
-
18:21
-
18:05
-
17:38
-
17:30
-
14:21
-
14:06
-
13:38
-
13:20
-
13:14
-
12:44
-
12:14
-
11:44
-
11:14
-
10:44
-
10:14
-
09:32
-
09:19
- 11 сентября 2022
-
19:43
-
19:03
-
18:45
-
17:45
-
17:40
-
16:41
-
16:18
-
13:48
-
00:27
- 10 сентября 2022
-
23:23
-
23:01
-
21:00
-
19:42
-
19:24
-
18:28
-
15:39