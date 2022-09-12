Загитова: по окончании карьеры жизнь не менее интересная, чем когда я была спортсменкой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сравнила свою жизнь в период, когда она была спортсменкой, и после завершения карьеры.

«Скучаю ли по реальному спорту? Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда я была спортсменкой. Допускаю, что ещё вернусь в профессиональное фигурное катание? Кто знает… Как получится», — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».

Загитова является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года. Спортсменка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Фигуристке 20 лет. В 2020 году Загитова дебютировала на телевидении. Фигуристка уже два года ведёт «Ледниковый период».

Отметим, что Загитова не объявляла о завершении профессиональной карьеры.