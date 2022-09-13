Евгений Плющенко выложил фотографии со свадьбы с Яной Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографии со свадьбы с музыкальным продюсером Яной Рудковской. Плющенко и Рудковская поженились 13 лет назад, 12 сентября 2009 года.

«С лавандовой свадьбой нас! 13 лет вместе! Рука об руку! Нога в ногу», — подписал он снимки.

Фото: из личного архива евгения плющенко

Фото: из личного архива евгения плющенко

Фото: из личного архива евгения плющенко

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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