Аделина Сотникова подробно рассказала, как восприняла завоевание золота ОИ-2014 в Сочи

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика, каковы были её ощущения, когда она узнала, что завоевала золото на Играх в Сочи.
«На тот момент, когда я узнала, что выиграла Олимпиаду, ощущения были «Это сон???» Я не могла до конца поверить, что я стала олимпийской чемпионкой. Оттого и слёзы радости на глазах. В этот момент я не могла контролировать свои эмоции от слова «совсем». Хотя я понимала, что везде камеры контролируют каждый твой шаг, но эмоции зашкаливали в хорошем смысле этого слова.
После того как прошли все процедуры (пресс-конференция, допинг-контроль), я приехала к себе в номер только в ночи. Лежала в кровати, смотрела в одну точку и не могла в это поверить… Уснуть мне так и не удалось нормально, потому что было очень много мыслей в голове. Эмоции уже утихли, но я лежала и думала: а вдруг я открою глаза — и окажется, что этот день только начнётся, просто сон был слишком ярким», — написала Сотникова в своём телеграм-канале.
Злоумышленник пытается поджечь «Хрустальный»:
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