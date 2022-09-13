14-летняя российская фигуристка объяснила, почему вернулась из Германии в Россию

14-летняя российская фигуристка Арина Панфилова, которая в 2021 году переехала в Германию, рассказала, почему вернулась в Россию. Панфилова выступает в танцах на льду.
«Начнём с того, что раньше я каталась в Москве, потом у меня больше года не было партнёра. Затем по семейным обстоятельствам я переехала в Санкт-Петербург, продолжила кататься там. Вскоре мне предложили встать в пару с мальчиком, у которого было двойное гражданство, он катался за Германию. У меня задачи или цели менять федерацию никогда не было.
К сожалению, партнёр начал кататься с меньшим желанием, а в марте принял решение закончить карьеру. Обстановка в мире подтолкнула его озвучить решение, которое он давно принял. Он решил бросить это дело, а танцы – это парный вид. В тот же день, когда родители партнёра озвучили их решение, моя мама сообщила в федерацию Германии о нашей ситуации и заявила, что нужно вернуть меня в Россию. Мне предложили тренироваться в Германии, сказали, что найдут там партнёра, но переезд из России мы никогда не рассматривали», — цитирует её Metaratings.
Злоумышленник пытается поджечь «Хрустальный»:
- 13 сентября 2022
-
12:01
-
11:40
-
08:48
-
08:31
-
08:15
-
07:55
-
01:34
- 12 сентября 2022
-
20:22
-
19:42
-
18:21
-
18:05
-
17:38
-
17:30
-
14:21
-
14:06
-
13:38
-
13:20
-
13:14
-
12:44
-
12:14
-
11:44
-
11:14
-
10:44
-
10:14
-
09:32
-
09:19
- 11 сентября 2022
-
19:43
-
19:03
-
18:45
-
17:45
-
17:40
-
16:41
-
16:18
-
13:48
-
00:27