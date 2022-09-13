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14-летняя российская фигуристка объяснила, почему вернулась из Германии в Россию

14-летняя российская фигуристка объяснила, почему вернулась из Германии в Россию
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14-летняя российская фигуристка Арина Панфилова, которая в 2021 году переехала в Германию, рассказала, почему вернулась в Россию. Панфилова выступает в танцах на льду.

«Начнём с того, что раньше я каталась в Москве, потом у меня больше года не было партнёра. Затем по семейным обстоятельствам я переехала в Санкт-Петербург, продолжила кататься там. Вскоре мне предложили встать в пару с мальчиком, у которого было двойное гражданство, он катался за Германию. У меня задачи или цели менять федерацию никогда не было.

К сожалению, партнёр начал кататься с меньшим желанием, а в марте принял решение закончить карьеру. Обстановка в мире подтолкнула его озвучить решение, которое он давно принял. Он решил бросить это дело, а танцы – это парный вид. В тот же день, когда родители партнёра озвучили их решение, моя мама сообщила в федерацию Германии о нашей ситуации и заявила, что нужно вернуть меня в Россию. Мне предложили тренироваться в Германии, сказали, что найдут там партнёра, но переезд из России мы никогда не рассматривали», — цитирует её Metaratings.

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