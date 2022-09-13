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Татьяна Тарасова показала своё архивное фото из школьного альбома

Татьяна Тарасова показала своё архивное фото из школьного альбома
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она опубликовала архивную фотографию из школьного альбома.

«Школьные годы чудесные. Мне кажется, это 5-й класс...» — подписала она снимок.

«Почти не изменились! Такая же улыбчивая!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

Тарасова с 1967 года занимается тренерской деятельностью и ставит программы фигуристам. Её ученики завоевали восемь золотых олимпийских медалей. В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Воспитанниками тренера являются такие знаменитые фигуристы, как Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин, Илья Кулик.

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