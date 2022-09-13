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В ФФККР сообщили, когда будут объявлены все участники контрольных прокатов

В ФФККР сообщили, когда будут объявлены все участники контрольных прокатов
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Окончательный официальный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию будет опубликован накануне мероприятия. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24 и 25 сентября в Москве.

«Официальный список участников контрольных прокатов сборной России будет опубликован накануне мероприятия», — приводит слова Ольги Ермолиной «РИА Новости Спорт».

Ранее Первый канал на своём сайте опубликовал состав участников, в котором отсутствуют фигуристы Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Макар Игнатов.

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