Ледовую тренировку в академии «Ангелы Плющенко» посетил необычный гость
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На ледовой арене подмосковной академии «Ангелы Плющенко» царит по-настоящему домашняя атмосфера – потренироваться заходят даже местные кошки.
Так, сегодняшнее занятие посетила кошка по кличке Пуля. Она уверенно прошлась по бортику, а поглаживания юных фигуристок приняла за приглашение на лёд. Показать своё мастерство воспитанницы академии Пуле не позволили – взяли на руки и передали находившемуся у бортика двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
«Кошка Пуля, неожиданный гость тренировки. Запрыгнула на бортик», — подписано видео в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».
Подмосковная академия Плющенко расположена рядом с его загородным домом. Школа включает в себя не только ледовый дворец, но и гостиницу, гостевые дома, зону отдыха.
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