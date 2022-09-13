Ледовую тренировку в академии «Ангелы Плющенко» посетил необычный гость

На ледовой арене подмосковной академии «Ангелы Плющенко» царит по-настоящему домашняя атмосфера – потренироваться заходят даже местные кошки.

Так, сегодняшнее занятие посетила кошка по кличке Пуля. Она уверенно прошлась по бортику, а поглаживания юных фигуристок приняла за приглашение на лёд. Показать своё мастерство воспитанницы академии Пуле не позволили – взяли на руки и передали находившемуся у бортика двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Кошка Пуля, неожиданный гость тренировки. Запрыгнула на бортик», — подписано видео в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

Подмосковная академия Плющенко расположена рядом с его загородным домом. Школа включает в себя не только ледовый дворец, но и гостиницу, гостевые дома, зону отдыха.