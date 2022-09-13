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Евгения Медведева: не помню историй, чтобы российские спортсмены меняли гражданство

Евгения Медведева: не помню историй, чтобы российские спортсмены меняли гражданство
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о возможности смены гражданства российскими фигуристами.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Отечественные спортсмены уже пропустили чемпионат мира — 2022 и не вошли в заявочные списки серии Гран-при.

«Смена гражданства в фигурном катании? Не помню каких-либо историй, чтобы наши спортсмены меняли гражданство. Если есть такая история, то напомните, пожалуйста. Фигуристы изъявили желание? Поменяли? (Вопрос Медведевой журналисту. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На жнях стало известно, что 19 российских фигуристов намерены сменить спортивное гражданство.

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