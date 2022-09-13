Медведева не стала отвечать на вопрос об участии в новом сезоне «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о возможности участия в новом сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период».

В сезоне-2021 Медведева выступала в паре с блогером и тиктокером Даней Милохиным. Пара дошла до финала и завоевала приз зрительских симпатий. В этом году Милохин уже заявил, что его пригласили, но продюсер шоу Илья Авербух пока не подтверждает никакой информации относительно «Ледникового периода».

«Пока официальной информации в медиапространстве нет, поэтому я вам сейчас ничего не скажу», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

22-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр – 2018, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на её счету бронза ЧМ-2019 и серебро ЧЕ-2018.