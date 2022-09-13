Медведева сообщила, что планирует посетить каждый этап Гран-при по фигурному катанию
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева заявила о намерении присутствовать на каждом из этапов российской серии Гран-при.
Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Отечественные спортсмены уже пропустили чемпионат мира — 2022 и не вошли в заявочные списки международной серии Гран-при.
«Думаю, буду присутствовать на каждом этапе Гран-при. В какой именно роли — пока неизвестно, потому что это расписывается потихоньку. Посмотрим, но фигурное катание — основной вид моей деятельности, и надеюсь, что буду присутствовать на каждом этапе», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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