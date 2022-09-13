Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева сообщила, что планирует посетить каждый этап Гран-при по фигурному катанию

Медведева сообщила, что планирует посетить каждый этап Гран-при по фигурному катанию
Комментарии

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева заявила о намерении присутствовать на каждом из этапов российской серии Гран-при.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Отечественные спортсмены уже пропустили чемпионат мира — 2022 и не вошли в заявочные списки международной серии Гран-при.

«Думаю, буду присутствовать на каждом этапе Гран-при. В какой именно роли — пока неизвестно, потому что это расписывается потихоньку. Посмотрим, но фигурное катание — основной вид моей деятельности, и надеюсь, что буду присутствовать на каждом этапе», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Остановись, мгновенье! Самые волшебные снимки наших фигуристок из закулисья соревнований Остановись, мгновенье! Самые волшебные снимки наших фигуристок из закулисья соревнований
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022