Японка Рион Сумийоши исполнила на тренировке каскад с четверным тулупом. Видео

19-летняя японская фигуристка Рион Сумийоши исполнила на тренировке каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Видео удачной попытки спортсменка опубликовала в соцсетях.

Сумийоши тренируется у Кодзи Окадзимы, Норико Сато и Мио Сато. На чемпионате мира – 2022 среди юниоров она заняла восьмое место. Отобраться на турнир ей помогла серебряная медаль юниорского чемпионата Японии – 2022. На взрослом национальном первенстве Сумийоши выступала дважды: в 2021 году стала 12-й, в 2022-м заняла восьмое место. Лучший результат Рион в юниорской серии Гран-при был показан в 2018 году, когда она заняла третье место на этапе в Канаде.

В сезоне-2022/2023 российские фигуристки не вошли в заявочные списки взрослой и юниорской серий Гран-при. В их отсутствии соперники практически не исполняют элементы ультра-си, к которым относятся четверные прыжки и тройной аксель.