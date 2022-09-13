Японка Рион Сумийоши исполнила на тренировке каскад с четверным тулупом. Видео

19-летняя японская фигуристка Рион Сумийоши исполнила на тренировке каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Видео удачной попытки спортсменка опубликовала в соцсетях.
Сумийоши тренируется у Кодзи Окадзимы, Норико Сато и Мио Сато. На чемпионате мира – 2022 среди юниоров она заняла восьмое место. Отобраться на турнир ей помогла серебряная медаль юниорского чемпионата Японии – 2022. На взрослом национальном первенстве Сумийоши выступала дважды: в 2021 году стала 12-й, в 2022-м заняла восьмое место. Лучший результат Рион в юниорской серии Гран-при был показан в 2018 году, когда она заняла третье место на этапе в Канаде.
В сезоне-2022/2023 российские фигуристки не вошли в заявочные списки взрослой и юниорской серий Гран-при. В их отсутствии соперники практически не исполняют элементы ультра-си, к которым относятся четверные прыжки и тройной аксель.
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