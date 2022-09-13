Итальянский фигурист Мемола: ездил, езжу и буду ездить к профессору Мишину

Победитель этапа юниорской серии Гран-при в Риге в мужском одиночном катании Николай Мемола рассказал о тренировках в группе Алексея Мишина.
Мама спортсмена Ольга Романова – воспитанница санкт-петербургской школы фигурного катания и одна из лучших студенток профессора Мишина.
«В Петербург мы с мамой ездим каждый год – она оттуда родом. То, что у меня есть и российский паспорт, помогает избежать визовых сложностей, особенно сейчас. Приезжаем мы на полтора-два месяца и обязательно занимаемся на катке у Алексея Мишина. Я вообще считаю, что он лучший тренер всех времён и народов. Он же профессор.
Мои тренировки в «Юбилейном» – редкое везение, ведь там занимаются и Елизавета Туктамышева, и Михаил Коляда, для меня такая честь кататься с ними на одном льду. Вот разладилось у тебя что-то, нет настроения кататься, а ты выходишь к ним на каток, видишь, как они пашут, – и всё, настроение сразу меняется.
Так что я ездил, езжу и буду ездить к профессору Мишину. Он мне как семья, там, можно сказать, мой второй дом. Он знает меня с детства, потому что они очень дружны с моей мамой. Алексей Николаевич, спасибо вам большое за возможность тренироваться в вашей школе. Это огромная честь.
С чем он мне помогает? Да со всем, это же Мишин, он гений. Причём я сейчас не только о фигурном катании – он очень мудрый человек и в жизни. Он всегда готов дать совет и поддержать, причём делает это так виртуозно. Казалось бы, одна фраза, а тебе сразу легче.
Однажды я совсем опустил руки, у меня ничего не получалось. Мишин подошёл ко мне и, нет, стал не ругать, а разговаривать. Спрашивает: «Ты зачем пришёл на тренировку? Мог бы дома остаться. Вышел на лёд – катайся, нечего время разбазаривать». И всё, с тех пор я на катке максимально сфокусирован и сосредоточен, ни на что не отвлекаюсь», — приводит слова Мемолы Sports.ru.
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