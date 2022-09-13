Алексей Мишин — о Николае Мемоле: термоядерная смесь русской студентки и итальянского мачо

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал об итальянском фигуристе Николае Мемоле, который регулярно приезжает к нему на сборы.
Мама спортсмена Ольга Романова – воспитанница санкт-петербургской школы фигурного катания и одна из лучших студенток профессора Мишина. Мемола выиграл этап юниорской серии Гран-при в Риге.
«Коля долго и сложно шёл к этому успеху. Его рост (195 см. — Прим. «Чемпионата») – конечно, не шутки. Добавьте сюда определённые сложности с начальным обучением, которые у него были в Италии. Термоядерная смесь русской студентки и итальянского мачо породила вот эту удивительную закваску, которую мы увидели на верхней ступени пьедестала в Риге.
Когда он катается у нас в Петербурге на одном льду с Лизой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Евгением Семененко – то есть с призёрами Олимпийских игр и чемпионатов мира – он, может, в чём-то выглядит даже лучше них. А ещё он очень душевный человек, он просто притягивает к себе людей.
У него были проблемы с четверными прыжками – мы определили, в чём дело, и ситуацию исправили. Я думаю, что в ближайшем будущем он составит серьёзную конкуренцию сильным спортсменам из его сборной, потому что если говорить об эмоциональной составляющей, то таких ребят мало не то что в Европе, даже и в мире.
Но, знаете, главный автор успеха Николая – его мама. Именно её надо благодарить, без неё бы просто ничего не было. Она – тот кормчий, который блестяще провёл сына и ученика по этому тернистому пути», — приводит слова Мишина Sports.ru.
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