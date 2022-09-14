Фигуристка Зинина рассказала о желании исполнить пять четверных

Российская фигуристка Анастасия Зинина заявила, что имеет намерение исполнить пять четверных прыжков.
«Я очень хочу выучить четверные флип и лутц с руками наверх, потому что это всегда смотрится феерично. И исполнять их, конечно, на соревнованиях. И хочу пять четверных, конечно. Кто сейчас из фигуристов этого не хочет?
Когда появилась эта цель? Наверное, когда [четверной] тулуп выучила. У меня появился внутри азарт и захотелось больше, больше и больше изучать. Но тут главное не переборщить, чтобы не перепрыгать и не получить травму. Меня приходилось останавливать, тренеры говорили: «Всё, хватит. Иди на вращения», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Анастасией Зининой читайте сегодня на «Чемпионате».
Виктория Синицина купается в джакузи:
- 14 сентября 2022
-
13:10
-
12:39
-
12:09
-
00:09
- 13 сентября 2022
-
22:16
-
21:59
-
21:26
-
20:07
-
19:30
-
19:16
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:50
-
18:15
-
17:47
-
14:19
-
14:01
-
13:59
-
13:39
-
13:31
-
13:31
-
13:24
-
12:01
-
11:40
-
08:48
-
08:31
-
08:15
-
07:55
-
01:34
- 12 сентября 2022
-
20:22
-
19:42
-
18:21
-
18:05
-
17:38