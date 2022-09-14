Фигуристка Зинина рассказала о желании исполнить пять четверных

Российская фигуристка Анастасия Зинина заявила, что имеет намерение исполнить пять четверных прыжков.

«Я очень хочу выучить четверные флип и лутц с руками наверх, потому что это всегда смотрится феерично. И исполнять их, конечно, на соревнованиях. И хочу пять четверных, конечно. Кто сейчас из фигуристов этого не хочет?

Когда появилась эта цель? Наверное, когда [четверной] тулуп выучила. У меня появился внутри азарт и захотелось больше, больше и больше изучать. Но тут главное не переборщить, чтобы не перепрыгать и не получить травму. Меня приходилось останавливать, тренеры говорили: «Всё, хватит. Иди на вращения», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Анастасией Зининой читайте сегодня на «Чемпионате».

Виктория Синицина купается в джакузи: