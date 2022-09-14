Фигуристка Зинина: я очень люблю Россию и хочу представлять свою страну

Российская фигуристка Анастасия Зинина заявила, что у неё нет намерений менять гражданство, несмотря на отстранение россиян от международных соревнований

«Конечно, я расстроилась, потому что в прошлом году я побывала на двух этапах Гран-при — в России и в Австрии. Мне очень понравилось, я летала без родителей — это был необычный опыт для меня. Я познакомилась со многими иностранными спортсменами. Я хорошо знаю английский язык и мне было очень интересно с ними контактировать, да и вообще — это хороший опыт в общении. И выступать на международных соревнованиях — это, конечно, совсем другое, нежели на российских. Другие страны, интересно, в общем.

Что касается мотивации, то её, наоборот, стало ещё больше. В России очень серьёзная конкуренция, надо к соревнованиям готовиться более усердно, потому что там разрыв от первого, допустим, до второго места может составлять сотые, десятые балла. Важно, чтобы каждый взмах руки, каждый взгляд был отточен.

Смена спортивного гражданства? Нет-нет. Я патриот своей страны и хочу выступать за неё. Я очень люблю Россию и хочу представлять свою страну», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Анастасией Зининой читайте сегодня на «Чемпионате».

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