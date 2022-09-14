Камила Валиева ответила на вопрос, что такое любовь

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева ответила на вопрос о том, что такое любовь.

«Любовь – это взаимопонимание двух людей, которые состоят в отношениях. И, наверное, уважение друг к другу», — сказала Валиева в эфире Love Radio.

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Валиева заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

Также посмотрите видео, как чемпионка ОИ Виктория Синицина купается в джакузи: