Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Зинина рассказала, как переживала отчисление из академии Плющенко

Фигуристка Зинина рассказала, как переживала отчисление из академии Плющенко
Комментарии

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, как переживала отчисление из академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Я с таким интернет-скандалом ещё не сталкивалась, когда везде статьи пишут. Всё равно это оставляло неприятный отпечаток. Но я старалась концентрироваться на работе, потому что мне надо было подготовиться к прокатам. Я напрыгивала тулупы, учила новые четверные, накатывала программы и оставляла всю себя на тренировках, чтобы об этом уже не думать. Тем более в следующем году я сдаю ОГЭ. Мне приходится совмещать подготовку к экзаменам и тренировки.

Не появилось ли злости? Нет. Я такой человек, что не хочу никому ничего доказывать. Я просто люблю этот вид спорта и хочу показывать свою любовь зрителям, судьям. Хочу делать свою работу качественно, и чтобы это выглядело красиво, технично и артистично», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«После отчисления из академии Плющенко была в каком-то тумане». Интервью с Настей Зининой «После отчисления из академии Плющенко была в каком-то тумане». Интервью с Настей Зининой

Виктория Синицина купается в джакузи:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022