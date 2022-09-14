Фигуристка Зинина рассказала, как переживала отчисление из академии Плющенко

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, как переживала отчисление из академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
«Я с таким интернет-скандалом ещё не сталкивалась, когда везде статьи пишут. Всё равно это оставляло неприятный отпечаток. Но я старалась концентрироваться на работе, потому что мне надо было подготовиться к прокатам. Я напрыгивала тулупы, учила новые четверные, накатывала программы и оставляла всю себя на тренировках, чтобы об этом уже не думать. Тем более в следующем году я сдаю ОГЭ. Мне приходится совмещать подготовку к экзаменам и тренировки.
Не появилось ли злости? Нет. Я такой человек, что не хочу никому ничего доказывать. Я просто люблю этот вид спорта и хочу показывать свою любовь зрителям, судьям. Хочу делать свою работу качественно, и чтобы это выглядело красиво, технично и артистично», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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