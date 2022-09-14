Зинина: Плющенко сказал не заниматься с Железняковым, потому что у них был конфликт

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, как двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко запрещал ей заниматься танцами с хореографом Алексеем Железняковым, так как у них был конфликт. Ранее Зинина занималась в академии Плющенко.

«Я даже не помню, когда у меня было первое занятие с ним. Как-то так сложилось, мне очень нравятся занятия у Алексея. У него очень яркая, сильная энергетика, которая заряжает. И очень классные танцы. Он даёт очень сложные связки, но в то же время их можно классно и легко станцевать. И очень интересно — это самое главное. Он даёт много разных стилей, начиная от хип-хопа, заканчивая чем-то более классическим. Не знаю, мне он просто нравится.

Его попросили, он сейчас у нас ведёт танцы. Конечно, год без него… Я прям по нему скучала, потому что всё-таки танцевальность должна быть. Я поняла, что за этот год я стала деревяннее.

Почему с ним год не занималась? Мне Евгений Викторович сказал с ним не заниматься, потому что у них был конфликт», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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