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Зинина: ситуация с допингом Валиевой повергла в шок. Я не думаю, что там что-то было

Зинина: ситуация с допингом Валиевой повергла в шок. Я не думаю, что там что-то было
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Российская фигуристка Анастасия Зинина высказалась о скандальной ситуации, которая возникла на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Там стало известно, что у российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены запрещённые препараты в допинг-пробе.

Конечно, та ситуация с допингом Камилы повергла в шок. Я не думаю, что там что-то было. Но то, что так получилось, очень обидно. Её просто сломали, как все говорят. Это ужасно. Я думаю, это неспортивное поведение вообще — то, как с ней поступили.

Исторический рекорд Саши Трусовой… Такого, я думаю, ещё долго не будет.

Аня Щербакова сделала всё, на что она была способна. Она выдала два чистых проката и уже от неё ничего не зависело. Как распределят оценки, она говорила, что для неё было неважно, ей было важно откатать для себя чисто. Она достигла своей цели», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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