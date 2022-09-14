«Она очень добрая, красивая». Фигуристка Зинина — о работе с Еленой Радионовой

Российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась впечатлением от совместной работы с Еленой Радионовой. Ранее она говорила, что Радионова была её кумиром.



«Она была моей любимой фигуристкой в детстве (смущается). Я очень любила её катание, вращения, прыжки тоже у неё были очень классные, высокие, пролётные. По поводу работы хочу сказать, что она очень добрая, красивая (улыбается). Она слушает тебя, делает так, чтобы тебе были удобны какие-то шаги, заходы на прыжки, чтобы это органично смотрелось и в образе, и в музыке, расставляет движения на все акценты. Вначале, конечно, сложно накатывать, но приходится (смеётся)», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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