Юрист объяснила, что произойдёт после завершения расследования по делу Камилы Валиевой

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала сообщение о том, что РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой, и рассказала, что будет дальше



«В связи с тем, что спортсменка несовершеннолетняя, более того, она — защищённое лицо, Всемирный антидопинговый кодекс и общероссийские антидопинговые правила предусматривают обязательное расследование по персоналу спортсменки, по тому, как запрещённая субстанция попала. Мы все прекрасно понимаем, что ребёнок редко когда сам принимает такое решение, поэтому необходимо выяснить, кто мог быть автором использования. Такое расследование является обязательным в каждом таком случае, и оно совершенно закономерно. РУСАДА, когда получило результаты анализа, открыло расследование в отношении персонала спортсмена по выяснению факта возможного источника. Его проводил отдел в составе РУСАДА — отдел расследований.



Сейчас расследование завершено, соответственно, материалы этого расследования были переданы в отдел обработки результатов. Обработка результатов — это стадия уже чисто юридическая, которая предоставляет спортсмену возможность защитить свои права — защищаться против предъявленных обвинений. Речь о том, что идёт подготовка к слушанию в дисциплинарном антидопинговом комитете, то есть спортсмена официально уведомляют о том, что было обнаружено в ходе расследования, представляется возможность представить свои доказательства представителям спортсмена, готовятся документы для дисциплинарного антидопингового комитета, и потом весь пакет документов по делу идёт именно туда, в дисциплинарный антидопинговый комитет на слушания. Уже в ходе слушаний независимый от РУСАДА комитет будет принимать решения по факту нарушения антидопинговых правил — было оно или не было, и если будет установлен факт нарушения, то какие последствия за это нарушение должны быть предусмотрены», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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