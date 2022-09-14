Юрист рассказала, когда ждать окончательного решения по делу Камилы Валиевой

Юрист Анна Анцелиович рассказала, когда ждать окончательного вердикта по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сегодня стало известно, что РУСАДА завершило расследование, а решение по итогам слушаний должен вынести дисциплинарный антидопинговый комитет.

«Сами слушания проводятся независимым от РУСАДА органом, дисциплинарным антидопинговым комитетом. Он состоит из восьми человек и это не сотрудники РУСАДА, а уважаемые юристы, врачи, которые выслушивают версию РУСАДА как обвинения, версию спортсмена и его представителей и уже на основании общероссийских антидопинговых правил принимают решение. Обычно слушания проводятся в один день, несколько часов могут длиться, и чаще всего в этот же день выносится решение. Но дисциплинарный антидопинговый комитет может, например, сказать, что недостаточно данных для вынесения решения, и попросить предоставить ещё какие-то документы, доказательства. Либо может сказать, по практике CAS, что решение будет озвучено позже, надо посовещаться.

Когда можно ожидать окончательного решения? Зависит от того, пойдут ли в CAS обжаловать решение, потому что в CAS — не совсем предсказуемые сроки. А в РУСАДА, с учётом, что расследование завершилось и такой интерес со стороны мировой спортивной общественности к этому делу, думаю, что слушания пройдут достаточно быстро и решения мы точно не будем ждать ещё полгода. Я думаю, что это будет совершено в относительно ближайшее время», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета в CAS могут ВАДА или МОК. На это у них будет 21 день после получения полного пакета документов на английском языке.