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Юрист рассказала, когда ждать окончательного решения по делу Камилы Валиевой

Юрист рассказала, когда ждать окончательного решения по делу Камилы Валиевой
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Юрист Анна Анцелиович рассказала, когда ждать окончательного вердикта по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сегодня стало известно, что РУСАДА завершило расследование, а решение по итогам слушаний должен вынести дисциплинарный антидопинговый комитет.

«Сами слушания проводятся независимым от РУСАДА органом, дисциплинарным антидопинговым комитетом. Он состоит из восьми человек и это не сотрудники РУСАДА, а уважаемые юристы, врачи, которые выслушивают версию РУСАДА как обвинения, версию спортсмена и его представителей и уже на основании общероссийских антидопинговых правил принимают решение. Обычно слушания проводятся в один день, несколько часов могут длиться, и чаще всего в этот же день выносится решение. Но дисциплинарный антидопинговый комитет может, например, сказать, что недостаточно данных для вынесения решения, и попросить предоставить ещё какие-то документы, доказательства. Либо может сказать, по практике CAS, что решение будет озвучено позже, надо посовещаться.

Когда можно ожидать окончательного решения? Зависит от того, пойдут ли в CAS обжаловать решение, потому что в CAS — не совсем предсказуемые сроки. А в РУСАДА, с учётом, что расследование завершилось и такой интерес со стороны мировой спортивной общественности к этому делу, думаю, что слушания пройдут достаточно быстро и решения мы точно не будем ждать ещё полгода. Я думаю, что это будет совершено в относительно ближайшее время», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета в CAS могут ВАДА или МОК. На это у них будет 21 день после получения полного пакета документов на английском языке.

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