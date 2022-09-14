Фигурист Гуменник объяснил, зачем консультируется у Арутюняна, Чайковской и Москвиной

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в мужском одиночном катании российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, почему, тренируясь в группе Вероники Дайнеко, обращается за помощью, советом и консультацией к другим специалистам.
«Половину всего времени в «Сириусе» мы посвящали и занимались программами. Мне очень понравилось работать с Еленой Анатольевной Чайковской. Она очень профессионально отрабатывала все детали, ставила мне руки, корпус, и, по её словам, ей нравилось, как у нас идёт работа.
Если бы тренеры высказывали разные мнения по одному и тому же вопросу, наверное, это могло бы вносить разнобой. Но тут каждый занимается своим делом. Елена Анатольевна помогала в работе над программами. Вероника Анатольевна — основной мой тренер. Рафаэль Арутюнян — он для меня больше как ментор, может подсказать стратегию, дать профессиональный совет по технике. Тамара Николаевна Москвина – мудрый человек, её замечания очень ценные… Эти тренеры не пересекаются, но дополняют друг друга. И для меня их советы, подсказки и рекомендации важны», — приводит слова Гуменника пресс-служба ФФККР.
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