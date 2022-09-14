Пётр Гуменник: вся подготовка в сезоне выстроена с прицелом на чемпионат России

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в мужском одиночном катании российский фигурист Пётр Гуменник объяснил, почему не слишком удачно выступил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
«По прыжкам, по технике я был готов. Все прыжки я умею делать. А вот по функциональной выносливости… Понимаете, есть два пути: можно оттачивать технику, улучшать прыжки, работать над качеством элементов, но это сложно совместимо с функциональной подготовкой, потому что, когда нарабатываешь функционал, тебе многое приходится делать на усталости, тренироваться на усталости, и от этого техника порой даже страдает. Поэтому функциональную выносливость подготавливают к определённому моменту, к определённому старту. Понятно, у меня она тренируется не с нуля, с определённого уровня, ниже которого не падает недели 2–3.
Если посмотреть календарь соревнований, сроки, то к этим контрольным прокатам я не особо готовился, потому что ещё есть время. Да, я катался в полную силу, но чтобы к самим прокатам идеально подготовить программы, как это делается к самым важным стартам, этого не было.
Вся подготовка в сезоне выстроена с прицелом на чемпионат России. И надо стараться к зиме выйти на пик формы», — приводит слова Гуменника пресс-служба ФФККР.
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