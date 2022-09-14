Тарасова — о Валиевой: это дело не настоящее, а придуманное в отношении нашей девочки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о завершении расследования дела фигуристки Камилы Валиевой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Теперь спортсменке и её представителям предстоят слушания в Дисциплинарном антидопинговом комитете, по итогам которых и будет вынесено решение.

«Я вообще отрицательно отношусь к словам «расследование» по отношению к молоденькой девочке. Это одна из лучших в мире фигуристок. Мне тяжело об этом говорить. Я не понимаю, как здравомыслящие люди могут этим заниматься.

Это всё уже было два дня назад. Просто, наверное, кроме результатов, добавятся какие-то разговоры по этому поводу. Не хочу об этом говорить, потому что считаю, что это дело не настоящее, а придуманное в отношении нашей девочки. Потому что она способна бороться за высокие места на протяжении многих лет», – приводит слова Тарасовой Metaratings.

Информация о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в конце декабря 2021 года, стала известна 8 февраля, когда Камила помогла сборной Росси завоевать золото командного турнира Олимпиады в Пекине. Награждение было отложено до окончания расследования.