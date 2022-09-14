Этап юниорской серии Гран-при в Ереване могут отменить
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Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что оценивает возможность проведения этапа юниорской серии Гран-при в Ереване (Армения) в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе.
«ISU внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с организаторами предстоящего этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
После оценки имеющейся информации ISU вскоре сообщит, можно ли провести этап Гран-при, как планировалось», – говорится в сообщении ISU.
Этап юниорского Гран-при в Ереване должен пройти с 22 по 24 сентября.
Российские и белорусские фигуристы не принимают участия в серии Гран-при сезона-2022/2023, так как из-за ситуации на Украине отстранены от участия в международных соревнованиях.
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