Этап юниорской серии Гран-при в Ереване могут отменить

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что оценивает возможность проведения этапа юниорской серии Гран-при в Ереване (Армения) в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе.

«ISU внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с организаторами предстоящего этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

После оценки имеющейся информации ISU вскоре сообщит, можно ли провести этап Гран-при, как планировалось», – говорится в сообщении ISU.

Этап юниорского Гран-при в Ереване должен пройти с 22 по 24 сентября.

Российские и белорусские фигуристы не принимают участия в серии Гран-при сезона-2022/2023, так как из-за ситуации на Украине отстранены от участия в международных соревнованиях.