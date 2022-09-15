19-летняя Елизавета Худайбердиева показала снимки с фотосессии в эффектном платье

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, на которой она позирует в эффектном белом платье.

«Влюбилась в эти фотографии. С каждым днём я нравлюсь себе все больше и больше, а жизнь становится всё лучше и лучше. Спасибо тебе, Кирилл», — подписала она фотографии.

Фото: из соцсетей елизаветы худайбердиевой

Фото: из соцсетей елизаветы худайбердиевой

Фото: из соцсетей елизаветы худайбердиевой

В феврале 2022 года 19-летняя Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром стала призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.

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